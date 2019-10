Okoli 40 ilegalcev po gozdu lovila posebna enota

NOVA LIPA – V sredo okoli 11. ure sta policista PP Črnomelj med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Novi Lipi opazila skupino oseb, za katere sta posumila, da so nezakonito prestopili državno mejo. Šest sta jih zadržala, preostali pa so se razbežali.



Da bi izsledili tujce, so tja napotili več policistov, v iskanje so bili vključeni tudi policisti posebne policijske enote PU Novo mesto. Na širšem območju so do večernih ur izsledili in prijeli še 41 tujcev. Policijski postopki s 46 državljani Pakistana in državljanom Indije še niso zaključeni. Na podlagi zbranih podatkov je ugotovljeno, da so mejo nezakonito prestopili na kraju, kjer ni postavljene panelne ograje.



Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Tribuče in Kapele izsledili in prijeli še tri državljane Iraka, dva državljana Palestine, dva državljana Sirije, državljana Indije in državljana Šrilanke. Policijski postopki še potekajo.