VELENJE – V ponedeljek okoli 17. ure (tik pred zaprtjem pošte) so policisti v Velenju obravnavali rop.Dva neznanca, eden je bil oborožen, sta vstopila v prostore pošte in zahtevala denar. Ko sta ga dobila, sta pobegnila. Eden od njiju je bil oblečen v temno bundo s kapuco in črne hlače, obut je bil v športne copate, na glavi je imel kapo z izrezom za oči, drugi pa je bil oblečen v sivo jakno, pod jakno je bila vidna oranžna kapuca, obut pa je bil v športne copate, so sporočili iz PU Celje.