Nočna srhljivka za Bežigradom, ženska razbijala in vpila

LJUBLJANA – Malo pred božičem, ko naj bi v zavetju svojega doma uživali v miru, se je za Bežigradom v Ljubljani odvijala prav drama, sporoča bralec, ki ni želel biti imenovan.



Zgodilo se je v nedeljo malo pred 22. uro. Več stanovalcem je nekdo pozvonil pred zaklenjenimi vhodnimi vrati bloka in nekdo med njimi jih je, kot da ne bi razumel, kaj je smisel zaklepanja, odklenil. Neznana ženska se je tako lahko povzpela po stopnišču, se ustavila pri nekih vratih ter z vso silo začela udarjati po njih in kljukati.



Brez sramu, kot da ura ne bi bila deset zvečer, je vpila: »Mene se ne boš rešila! Ti razbijem vse!« V svojem monologu, ki je trajal kakšnih 20 minut, je ob udrihanju in vpitju omenjala tudi politiko.



Naposled je le prišla policija in precej divjo žensko prestregla, na pomoč pa so prišli tudi reševalci.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.