ZAGORJE OB SAVI – V četrtek ob 18.45 so gasilci PGD Zagorje mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja na Okrogarjevi koloniji v Zagorju ob Savi in omogočili vstop reševalcem ZD Zagorje in policistom. V njem je na tleh ležal okrvavljen moški.



Občan je umrl, so zapisali pri upravi za zaščito in reševanje.