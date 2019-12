Najprej pred policisti bežal z avtom, nato nadaljeval še peš

Policisti PP Ajdovščina so v torek dopoldne pri nadzoru prometa na Tovarniški cesti v Ajdovščini skušali ustaviti 40-letnega voznika osebnega avtomobila, ta pa se zanje ni zmenil, prav tako ni upošteval prometnega znaka, ki prepoveduje promet v obe smeri. Za stavbo enega podjetja je vozilo ustavil in peš zbežal proti drugemu podjetju v neposredni bližini.



Policija je ugotovila, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v času kršitev cestnoprometnih predpisov pa je vozil neregistrirano vozilo z nameščenimi tujimi registrskimi številkami. Na podlagi zakona o pravilih cestnega prometa so policisti avto zasegli, zoper voznika pa bo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.