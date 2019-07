Krvavi prepir v Mariboru, starejši porezal mlajšega

MARIBOR – V ponedeljek okoli 19. ure je na ograjeno dvorišče stanovanjske hiše na Ulici borcev prišel 60-letni Mariborčan in se sprl z lastnikom hiše, v spor pa se je vmešal 25-letni lastnikov sin.



Med prepirom je 60-letnik iz žepa potegnil tapetniški nož in lastnikovega sina porezal po roki. V samoobrambi je 25-letnik osumljenca z grabljami udaril po roki, v kateri je držal tapetniški nož. Osumljeni je nato odšel z dvorišča na drugo stran ceste in tam počakal policiste.



Oškodovanec je po postopku poiskal zdravniško pomoč v UKC Maribor, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovan.



Policisti bodo osumljenca kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, ki je bila povzročena z nevarnim predmetom.