Kombi na obvoznici na ograjo, nato še v jarek

LJUBLJANA – Nekaj po enih ponoči se je na razcepu Kozarje na ljubljanski obvoznici zgodila prometna nesreča z udeležbo kombija. Voznik je vozil po avtocesti iz smeri Šentvida proti Brdu, ko je zapeljal desno in na kovinsko varnostno ograjo ob desnem robu vozišča, od tam pa se je vozilo prevrnilo v obcestni jarek.



Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili prvo pomoč v nesreči poškodovanima osebama do prihoda reševalcev NMP iz Ljubljane. Ti so ju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. Voznik in potnik v vozilu sta se lažje poškodovala, poroča PU Ljubljana. Povzročitelju nesreče, državljanu Hrvaške, je bila izrečena globa. V nesreči je nastalo za okoli 15.000 evrov škode.