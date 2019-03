CELJE – V torek nekaj po 21. uri so policisti obravnavali prometno nesrečo z udeležbo kolesarja v Drešinji vasi.



Kolesar (31), ki je kolesaril krepko pod vplivom alkohola – preizkus je pokazal, da je imel kar 2,4 promila alkohola v krvi –, je padel in pri tem trčil v osebno vozilo, s katerim ga je poskušala obvoziti voznica.



Kolesarja, s katerim komunikacija zaradi hude opitosti ni bila mogoča, so odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da se v prometni nesreči ni poškodoval.