Huda nesreča na Kaninu, posredoval celo helikopter

Nekaj minut pred 13. uro se je na smučišču Kanin v občini Bovec huje poškodoval smučar, poroča uprava za zaščito in reševanje. Poškodovanca je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP z Brnika prepeljal v SB Jesenice.



Le dve uri kasneje pa je vojaški helikopter z dežurno ekipo HNMP posredoval tudi v Pamečah v občini Slovenj Gradec. Od tam je poškodovano osebo prepeljal v UKC Maribor. Gasilci PGD Pameče-Troblje so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe do helikopterja.