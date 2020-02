Huda nesreča na Dunajski cesti, pešec je umrl

Danes ponoči so bili ljubljanski policisti obveščeni o prometni nesreči na Dunajski cesti v Ljubljani s smrtnim izidom.



Po do sedaj zbranih obvestilih je 46-letna voznica vozila osebni avtomobil iz smeri Črnuč proti centru. Ko se je pravilno peljala po desnem prometnem pasu Dunajske ceste, je z njene leve strani nepravilno prečkal vozišče 60-letnik. Voznica je trčila vanj, ta pa je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo, so sporočili s policije.