Na avtocesti priletel v ograjo, nato pa v tovornjak

V sredo malo po 18. uri je na štajerski avtocesti iz smeri Šentjakoba proti Domžalam prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi osebno in tovorno vozilo. Voznik osebnega vozila je vozil preblizu levega roba vozišča in zato trčil v odbojno ograjo, od tam ga je odbilo v desno, kjer je trčil še v zadnji del tovornega vozila.



Voznik avtomobila je še nekajkrat trčil v odbojno ograjo, nato pa obstal na odstavnem pasu. V nesreči se je lažje poškodoval in je bil odpeljan z reševalnim vozilom. Izdan mu je bil plačilni nalog.