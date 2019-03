FOTO: To so prizori požara v stanovanjskem bloku na ulici Štefana Kovača

MURSKA SOBOTA – Včeraj ob 13.46 so iz Uprave RS za zaščito in reševanje sporočili, da je v Murski Soboti izbruhnil požar. Zagorelo je v stanovanjskem bloku na ulici Štefana Kovača 19 v Murski Soboti, in sicer v dvosobnem stanovanju. V požaru se je poškodovala stanovalka, reševalci NMP pa so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota.



Gasilci PGD Murska Sobota so pogasili požar, pomagali stanovalcem pri umiku iz stanovanj na balkone in rešili dve domači živali iz zakajenih stanovanj. Z izpihovalnikom so izpihali dim s hodnikov in stopnišč. V intervenciji so jim z izolirnimi dihalnimi aparati pomagali tudi gasilci iz PGD Bakovci. Kljub hitremu posredovanju gasilcev je ogenj stanovanje popolnoma uničil.



Že ob 11.14 so gasilci PGD Murska Sobota v stanovanjskem bloku v Murski Soboti v prisotnosti policistov odprli vrata stanovanja, v katerem so našli mrtvo osebo.