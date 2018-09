FOTO: Policisti 45-letniku zasegli večjo količino konoplje

GORNJI PETROVCI – Očitno je, da kmetovalci v Pomurju niso edini, ki v teh pozno poletnih dneh pospravljajo pridelke s polj. Tudi policisti vse pogosteje žanjejo indijsko konopljo, ki uspeva tudi na Goričkem. Tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš nam je sporočila, da so policisti PP Gornji Petrovci skupaj z vodnikom službenega psa iz EVSP Murska Sobota na podlagi odredbe sodišča prejšnji ponedeljek opravili hišno preiskavo pri 45-letnem občanu z območja Goričkega. Med preiskavo so našli in zasegli 27 sadik rastline zelene barve v višini 50 cm do 250 cm in posušene delce rastline zeleno-rjave barve.



»Po pridobljenem poročilu o preiskavi NFL bo zoper osumljenega podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora v trajanju enega do 10 let,« je dejala Rauševa.