FOTO: Mladi zdravnik iz Ljubljane izginil neznano kam

Iščejo ga tudi prek družabnih omrežij. FOTO: Facebook

LJUBLJANA – Včeraj popoldne so svojci policiste obvestili, da pogrešajo 32-letnegaiz Ljubljane.Pogrešani je visok okoli 195 cm in je vitke postave. Ima rjave lase in oči, nosi očala z dioptrijo. Oblečen je v temne kavbojke, sivo budno s kapuco, pri sebi ima večjo športno torbo z rumenim logotipom Nike in siv nahrbtnik. Obut je v modre športne copate Allstar.Od zjutraj poteka tudi iskalna akcija v okolici Ljubljane, še poroča PU Ljubljana.Vse, ki bi imeli informacije o pogrešani osebi, policija prosi, da jih sporočijo na številko 113 ali pokličejo PP Ljubljana Moste na 01 586 76 00 oziroma na anonimni telefon 080 1200.