Čisto potihem je udaril, dve osebi končali v bolnišnici

Danes ob 9.19 so v naselju Zabiče, občina Ilirska Bistrica, reševalci NMP Ilirska Bistrica zaradi suma prisotnosti ogljikovega monoksida zaprosili za pregled prostorov objekta. Gasilci PGD Ilirska Bistrica so opravili meritev ter v prostoru kurilne naprave in dimnika izmerili koncentracijo 25PPM monoksida. Prostore so prezračili in prepovedali nadaljnje kurjenje zaradi dotrajanosti kurilne naprave in dimnika.

Zaradi suma zastrupitve z monoksidom sta bili dve osebi prepeljani v SB Izola, poroča uprava za zaščito in reševanje.