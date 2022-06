Cev na pomolu je zanihala in udarila delavca

V ponedeljek se je na Velikem trgu v Izoli na delovišču pomola zgodila delovna nesreča. Cev pod vodo je zanihala, udarila v armaturo in nato še delavca, ki je nadziral betoniranje. Oskrbeli so ga reševalci Reševalne službe slovenske Istre in ga prepeljali v SB Izola. O nesreči so bili obveščene pristojne službe.