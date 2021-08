Bizarna smrt razvpitega morilca

Dva meseca minevata od skrivnostne smrti Mariborčana Sama Tadina v celjskem zaporu. Interna komisija, ki jo je takoj imenoval generalni direktor Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ursiks) Bojan Majcen, pa je medtem preverila okoliščine smrti še ne 50-letnega zapornika in se opredelila tudi do pravilnosti ravnanja zavoda v zvezi z dogodkom. Pred smrtjo in po njej vse zakonito Na 30 let zapora obsojenega morilca policista Igorja Mauserja so premeščali po zavodih za prestajanje kazni. Bil je konflikten jetnik in celo za zapahi si je nabral nekaj kaznivih dejanj &ndash...