Bežal pred policijo! Poglejte, kaj so odkrili v avtu

Policisti Policijske postaje Rogaška Slatina so v torek, 4. junija, nekaj po 20. uri, na območju Rogaške Slatine ustavljali voznika osebnega vozila hrvaških registrskih oznak.

Voznik ni upošteval znakov policistov za ustavljanje in je s pospešeno hitrostjo odpeljal. V Spodnjem Gabrniku je ustavil in pobegnil iz vozila. Prevažal je dva državljana Turčije in štiri državljane Iraka, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo.

Voznika, državljana Črne gore, so policisti izsledili in mu odvzeli prostost. V nadaljevanju ga bodo kazensko ovadili. Vseh šest tujcev je zaprosilo za mednarodno zaščito.