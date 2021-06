Noro, kaj je počel na dolenjki: končalo se je s poškodovanima policistoma (VIDEO)

Stari znanec policije s hladnim orožjem

V petek je na dolenjski avtocesti potekalo dramatično zasledovanje nevarnega voznika, ki se je končalo z njegovim trkom v varovalno ograjo in dve policijski vozili.Malo pred 6. uro so policisti na dolenjski avtocesti od Grosupljega proti Ljubljani zaznali neregistrirano vozilo, ki ga je vozil 33-letnik iz Ljubljane. Vozil je nevarno, saj je po avtocesti vijugal in menjaval pasove. Ni upošteval znakov, naj ustavi, in je nevarno vožnjo nadaljeval vse do predora Šentvid, kjer je trčil v dve policijski vozili in varovalno ograjo. Voznika in oba sopotnika so policisti prijeli. V dogodku sta bila dva policista lažje poškodovana, nastala pa je tudi materialna škoda na vozilih.Voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je v postopku odklonil preizkus alkoholiziranosti, zaradi suma vožnje pod vplivom mamil pa mu je bil odrejen strokovni pregled, prav tako je bilo zaseženo vozilo. Pri njem in v vozilu je bilo najdeno hladno orožje, ki so ga policisti zasegli in vodijo postopek o prekršku po zakonu o orožju.Policisti so vozniku odvzeli prostost in nadaljujejo zbiranje obvestil. Zaradi sumov preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in nevarne vožnje bo priveden k preiskovalnemu sodniku. V preteklosti je bil že obravnavan zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in premoženjskih kaznivih dejanj.