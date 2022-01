Balonarska nesreča na Barju, posredujejo reševalci

Danes malo po 10. uri so bili pri PU Ljubljana obveščeni o balonarski nesreči na območju Ljubljanskega barja med Škofljico in Igom. Po prvih podatkih je poškodovanih najmanj šest oseb, vključno s pilotom balona, resnost poškodb pa še ni znana. Posredujejo reševalne ekipe.

Policisti so zavarovali kraj nesreče in sporočajo (nelektorirano): »Vse naprošamo, da naj s svojo prisotnostjo ne motijo dela reševalnih ekip in omogočijo nemoteno reševanje ter naj upoštevajo navodila policistov. Ko bo znanih več okoliščin bomo naše sporočilo dopolnili.«