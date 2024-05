Bi kupili jadrnico ali čoln za en evro? Poglejte, kaj ponujajo v Piranu (FOTO)

Piransko komunalno podjetje je objavilo poziv za javno zbiranje ponudb za zapuščena plovila, ki so bila odstranjena iz Kanala sv. Jerneja. Plovila niso registrirana, nimajo identifikacijskih oznak, lastniki pa niso znani in jih v zadnjih dveh letih, kljub večkratnim pozivom, niso prevzeli, navajajo na spletni strani Okolja Piran. Izhodiščna cena za posamezno plovilo znaša en evro.

27 plovil različnih velikosti in materialov se nahaja na Zbirnem centru Dragonja. Med plovili, ki so naprodaj, so tako jadrnice kot manjši čolni, premičnine pa se prodajajo po načelu »videno-kupljeno« brez možnosti kasnejših reklamacij, opozarjajo pristojni.

Vsa plovila niso v najboljšem stanju. FOTO: Okolje Piran

Izhodiščna cena za posamezno plovilo znaša en evro. FOTO: Okolje Piran

Lastniki plovil se na pozive pristojnih niso odzvali. FOTO: Okolje Piran

Zainteresirani kupci morajo ponudbe oddati do 30. maja.