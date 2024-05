Zbrala se je skrajna desnica, sporočila vzbujajo strah pri mnogih (FOTO)

Evropske skrajno desne politične stranke so v Španiji neuradno začele kampanjo za volitve v Evropski parlament. Shod je pred evropskimi volitvami, ki bodo od 6. do 9. junija, organizirala skrajno desna španska stranka Vox.

Predsednik Voxa Santiago Abascal je pozval k enotnosti skrajne desnice pred evropskimi volitvami.»Na globalizem se moramo odzvati z globalnim zavezništvom domoljubov v obrambi zdravega razuma, gospodarske blaginje, varnosti in svobode, ker si delimo grožnjo, in to nas vodi k solidarnosti,« je dejal.

Nasprotovanje nezakonitim migracijam in podnebni politiki EU

Glavna sporočila so bila nasprotovanje nezakonitim migracijam in podnebni politiki EU, udeleženci pa so izrazili podporo Izraelu v vojni proti Hamasu.

Voditeljica francoskega nacionalnega zbora Marine Le Pen in italijanska premierka Giorgia Meloni sta s svojimi govori na dogodku v Madridu skušali pridobiti volivce. Analitiki pravijo, da bi glasovanje v 27 državah EU lahko povzročilo močan vzpon skrajne desnice.

»Smo v zadnji fazi, da 9. junij postane dan osvoboditve in upanja,« je dejala Le Penova. Melonijeva, katere stranka Bratje Italije ima korenine v fašizmu Benita Mussolinija, je na dogodku spregovorila prek videokonference in mlade pozvala, naj volijo.

FOTO: Oscar Del Pozo Afp

FOTO: Oscar Del Pozo Afp

FOTO: Oscar Del Pozo Afp

Melonijeva je tako zagovarjala politiko svoje države o doseganju sporazumov s tretjimi državami, da bi poskušala zajeziti nezakonito priseljevanje, medtem ko je Le Penova spodbujala reformo schengenskega območja, ki omogoča prosto gibanje ljudi znotraj večine meja bloka, tako da »Evropa vsaki državi omogoča, da izbira, kdo vstopi in kdo zapusti njeno ozemlje.«.