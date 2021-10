Babica je gorela, poklicala je vnuka

Včeraj malo pred 14. uro je 79-letna ženska v domači kuhinji na Plečnikovi ulici v Mariboru vključila plinski štedilnik. Ko je preko plinskega gorilnika segla po posodi, se ji je zanetil rokav bluze.



»Bluza je na ženski zagorela in jo opekla. Ženska se je stisnila ob hladilnik, z namenom, da bi zadušila ogenj, vendar se je ob tem vnel še ta. Nekako ji je uspelo sleči gorečo bluzo in jo odvreči v pomivalno korito. Takoj je poklicala tudi svojega vnuka in mu povedala, da v stanovanju gori. Ta je uspel priti do nje v nekaj minutah, in preden se je požar razbohotil, je pogasil goreči hladilnik ter bluzo v pomivalnem koritu,« poroča (nelektorirano) PU Maribor.



Opečeno žensko so odpeljali v UKC Maribor. Njene poškodbe so opredelili kot lahke. Materialna škoda je nestrokovno ocenjena na 4000 evrov. Zadimljeno stanovanje so prezračili gasilci. Policisti bodo pristojnemu tožilstvu podali poročilo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: