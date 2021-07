Avto zgorel, potniki bežali

V nedeljo okrog 19.30 je na avtocesti med naseljema Turnišče in Renkovci v odstavni niši zagorel osebni avtomobil znamke Citroen.



V policijskem poročilu uprave Murska Sobota pišejo, da je zagorelo v motornem delu vozila že med vožnjo po avtocesti: »Voznik je vozilo ustavil v odstavni niši, kjer so voznik in potniki zapustili vozilo, ki je nato zgorelo v celoti. Ogenj se je iz vozila razširil še na suho travo ob avtocesti, pogasili so ga gasilci.«



Ker je tuja krivda za požar izključena, bo na okrožno državno tožilstvo poslano poročilo o dogodku. Nastalo je za okrog 4.000 evrov škode.

