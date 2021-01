Avto zbil peško

V četrtek zvečer ob 20.39 je v naselju Zagorica nad Kamnikom, občina Kamnik, osebno vozilo zbilo peško. Posredovali so gasilci PGD Kamnik, ki so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč ekipi NMP Kamnik, razsvetlili kraj dogodka, usmerjali promet in nudili pomoč policiji. Poškodovano peško so oskrbeli reševalci NMP Kamnik in jo odpeljali v UKC Ljubljana, javlja uprava za zaščito in reševanje.

