Avto zapeljal v potok in se prevrnil: ena oseba poškodovana

Danes ob 14.59 je v naselju Andraž nad Polzelo, občina Polzela, osebno vozilo zapeljalo v potok in se še prevrnilo na bok. Gasilci PGE Velenje in PGD Andraž nad Polzelo so zavarovali kraj, nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP, s tehničnim posegom dvignili vozilo iz potoka, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine, očistili cestišče in nudili pomoč delavcem vlečne službe pri nalaganju vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.