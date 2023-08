Avto v morje, umrla moški in ženska z območja Ljubljane (FOTO)

Včeraj okoli 11. ure se je v Portorožu zgodila tragedija. Šestinosemdesetletnik, ki je vozil osebni avto koprskih registrskih oznak, je pri skladišču soli pri pomolu zapeljal naravnost v morje, v vozilu je bila tudi sopotnica, 79-letnica, ki je imela tako kot voznik bivališče v okolici Ljubljane .

Zgodilo se je na pomolu pri skladišču soli.

Zapeljala sta naravnost v morje. FOTO: Leon Bellian

Priča nesreče je nemudoma poklicala na pomoč, a je bilo za starostnika, ki sta bila na globini približno štiri metre ukleščena nekaj minut, prepozno. S koprske policijske uprave so sporočili, da so bili o dogodku obveščeni ob 11.24 ter da so bili tja takoj napoteni reševalci, gasilci, policisti in potapljači. Potapljača sta rešila starostnika iz avtomobila, začeli so ju oživljati, vendar je zdravnica ob 12.21 lahko le še potrdila smrt obeh ter odredila sanitarno obdukcijo.

Območje portoroškega skladišča soli ni ograjeno ali drugače zavarovano. V sosednji Italiji podobna tvegana območja zavarujejo vsaj z mrežami.

Vodja intervencije koprskih poklicnih gasilcev Boštjan Majcen nam je povedal, da so bili prek centra 112 ob 11.22 obveščeni, da je vozilo z dvema osebama zapeljalo v morje. »Na kraj dogodka smo napotili sodelavce iz izpostave Lucija, iz Kopra je pripeljalo dodatnih sedem gasilcev, vključno s potapljači. Še pred prihodom enote iz Kopra sta gasilca iz Lucije iz vode potegnila osebi, ju oživljala, a na žalost neuspešno,« nam je povedal Majcen in še, da so zatem iz vode potegnili tudi avtomobil. Policisti okoliščine še preverjajo.

Pred sedmimi leti za las ušli tragediji

Več sreče je imel 72-letnik, ki je na evropski dan brez avtomobila, 22. septembra 2016, okoli šeste ure zjutraj z istega mesta z vozilom zapeljal v morje. Sreča v nesreči je bila, da je kljub zgodnji uri padec avtomobila opazila očividka in poklicala piranske policiste. Dva štajerska policista, ki sta se iz nočne izmene odpravljala domov na drug konec Slovenije, sta se z zvočnimi in svetlobnimi opozorili policijskega vozila nemudoma pripeljala in se brez oklevanja oblečena vrgla v morje.

Z istega mesta je v morje septembra 2016 zapeljal 72-letni voznik. Takole so takrat avtomobil izvlekli iz vode. FOTO: Radio Capris

Ukleščenega sta iz pločevine izvlekla skozi vrata, nato iz morja, ga na obali nekaj časa oživljala in ga s tem rešila gotove smrti. Ponesrečenca so po nudenju prve pomoči odpeljali v urgentni center Izola, od tam pa je bil nameščen na oddelek enote za intenzivno terapijo Splošne bolnišnice Izola.