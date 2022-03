Avto prevrnjen, voznik poškodovan

Danes ob 6.48 je na cesti Dvor–Žužemberk, občina Žužemberk, osebno vozilo zapeljalo z vozišča na bankino in se prevrnilo na bok.

Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in postavili vozilo nazaj na kolesa, nudili pomoč policistom pri usmerjanju prometa in delavcem vlečne službe pri nalaganju vozila, posuli po vozišču razlite motorne tekočine in z dežurnim delavcem cestnega podjetja očistili cestišče.

V nesreči poškodovani osebi so nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Novo mesto.

Ti so nato poškodovanca na kraju oskrbeli in ga nato prepeljali na nadaljnjo oskrbo v novomeško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.