Avto končal v ribniku, gasilci so ga rešili

Danes ob 12.26 je v naselju Spodnja Voličina, občina Lenart, osebno vozilo zapeljalo v ribnik. Gasilci PGD Voličina so zavarovali kraj dogodka in vozilo s tehničnim posegom izvlekli iz vode.

Gasilci JZ GB Maribor so z vpojnim črevesom ob robu ribnika zajezili oljni madež in površino prekrili s pivniki, poroča uprava za zaščito in reševanje.