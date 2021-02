Andrej Vrščaj očitno že nestrpno čaka, da se bo končalo sojenje na celjskem sodišču, kjer mu sodijo zaradi umora Vinka Pekliča, soseda in maminega prijatelja, ki ga je februarja lani na Polzeli po prepiru pokončal s sekiro. Z njo ga je večkrat od zadaj udaril po glavi in zatilju, da je obležal mrtev na kupu drv na dvorišču Vrščajeve hiše. Storilec je sedel v avto in se odpeljal v Avstrijo, kjer se je predal policistom, prostodušno jim je priznal, da je v Sloveniji nekoga ubil. Pobil ga je s sekiro na dvorišču stanovanjske hiše. Da komaj čaka, da bo mučnega procesa zanj konec, je bilo mogoče r...