Ankarančanka razgrajala v izolski bolnišnici

V sredo ob 22. uri so na zaposleni v izolski bolnišnici poklicali na pomoč policiste PU Koper. V poročilu za javnost navajajo, da je 48-letna Ankarančanka, ki je bila pod vplivom alkohola, kršila javni red in mir. Ženska se je v prostorih bolnišnice neprimerno vedla, žalila in zmerjala osebje, bo izrečena globa v hitrem postopku.