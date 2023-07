Aljaž z nožem večkrat zabodel Terezijo in dobil ambulantno zdravljenje na prostosti

Šele komisija za fakultetna izvedenska mnenja mariborske medicinske fakultete je postavila piko na i na procesu proti 31-letnemu Aljažu Žižmondu iz Zgornjega Lehna na Pohorju. Ko je poskušal umoriti nesojeno taščo Terezijo K., ni bil pri sebi. Ker pa je po dogodku sprejel svojo bolezen in redno jemlje zdravila in ker ni nevarnosti, da bi škodoval še komu, mu je bil izrečen ukrep ambulantnega zdravljenja na prostosti. Ima paranoidno shizofrenijo Zgodilo se je 11. oktobra 2021, ko je prišel na Spodnji Slemen iskat Terezijino hčerko, svojo nekdanjo 21-letno partnerico, s katero sta tri leta in ...