Akcija Eureka: mafijca iz postelje vrgli v Perli in ga izročili Italiji

Petintridesetletnega Italijana, ki so ga novogoriški kriminalisti in njihovi kolegi z Generalne policijske uprave 3. maja v zgodnjih jutranjih urah olisičili v novogoriškem hotelu Perla, ni več v Sloveniji. V okviru mednarodne pravne pomoči in na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo, ki ga je za njim izdala Italija, so ga izpustili iz pripora oziroma predali policiji, ta pa ga je izročila italijanskim varnostnim organom. Tihotapili drogo in orožje Njegova aretacija je bila del skupne operacije proti italijanski mafiji 'ndrangheta, ki sta jo v osmih evropskih državah usklajevala E...