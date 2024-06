Afganistanec poskušal okrasti dve ženski, zadržal ga je občan

V nedeljo, 23. 6., okoli 11.30, so bili ljubljanski policisti obveščeni o drzni tatvini na območju Fužin, kjer je osumljenec pristopil do oškodovanke, ki je stala pred bankomatom, in ji poskušal iz rok izpuliti gotovino, ki jo je dvignila. Gotovine mu ni uspelo dobiti, zato se je napotil do druge oškodovanke in ji hotel z ramena odtujiti torbico.

25-letnega državljana Afganistana je nato na kraju do prihoda policije zadržal eden od prisotnih občanov. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo osumljenca skupaj s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Preberite še: