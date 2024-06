Po padcu je 40-letni motorist umrl v bolnišnici

V nedeljo okoli 17.30 ure, so bili policisti PU Celje obveščeni o padcu motorista v Topolšici. Kot poročajo v poročilu za javnost, je 40-letni motorist, državljan Bosne in Hercegovine, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljal z vozišča in trčil v prometni znak. Hudo poškodovanega motorista so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor, kjer je v jutranjih urah umrl.

Policisti poročajo, da je to letošnja tretja smrtna prometna nesreča na območju Policijske uprave Celje. Lani v enakem obdobju je na tem območju v prometnih nesrečah umrlo pet ljudi. »Vsem udeležencem cestnega prometa svetujemo naj v prometu ravnajo odgovorno, naj upoštevajo cestnoprometne predpise in razmere na voziščih ter naj spoštujejo druge udeležence v prometu,« so še zapisali.