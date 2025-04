Stavba z dušo in dediščino: šola iz leta 1866 čaka na preporod

Kočevske Poljane, ena najstarejših vasi v občini Dolenjske Toplice, so nastale v 15. stoletju. Pravzaprav so v celoti spomeniško zaščitene, saj gre za nekdanjo kočevarsko vas, v kateri so nekatera enonadstropna poslopja ambiciozno zasnovana, predvsem nekdanje gostilne in trgovine, med stavbami, ki so deležne posebnega varstva, je tudi nekdanja šola. Nanjo nas je opozoril bralec, saj stavba na koncu vasi išče novega lastnika. Zdajšnji jo namreč prodaja. Cena pritegne, saj je le 33.000 evrov, a nihče ne skriva dejstva, da je nekdanja šola potrebna res temeljite prenove. 1866. LETAje bila stavba...