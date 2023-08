69-letnik iz okolice Sevnice hotel v kurniku ustreliti podgano, slabo se je končalo

Sevniški policisti so v petek zvečer obravnavali 69-letnega moškega iz okolice Sevnice, ki se je z zračno pištolo ustrelil v roko. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da naj bi moški hotel v kurniku z zračno pištolo ustreliti podgano. Pri polnjenju pištole je imel roki v nepravilnem položaju ob nepravem času – ena dlan je bila na ustju cevi, prst druge roke pa na sprožilcu. Prišlo je do sprožitve.

Izstrelek zračne pištole kalibra 5.5 mm mu je obtičal v dlani roke in so mu ga s posegom odstranili v sevniškem zdravstvenem domu, kjer so poškodbe opredelili kot lažje. Pištolo so mu policisti zasegli, da preverijo, ali zanjo potrebuje dovoljenje.