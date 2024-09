67-letnica nad sosedo, kriv je bil pes

Na eni od ulic v Kopru se je minuli konec tedna vnel medsosedski spor, v katerem je 49-letni moški vpil, žalil in grozil sosedu s pretepom. Kršitev je nadaljeval tudi po prihodu policistov, bil pa je vidno pod vplivom alkohola. Ker ukaza policistov, naj kršitev preneha, ni upošteval, so mu odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog.

Nad zaposlenega

Na bencinskem servisu v Luciji sta se sprla zaposleni in stranka, 45-letni moški, pri čemer je slednji zaposlenemu grozil in ga žalil. Policisti so zoper njega uvedli hitri postopek.

Sosedski spor med 65- in 67-letno žensko

V okolici Ilirske Bistrice je izbruhnil sosedski spor med 65- in 67-letno žensko. Prva je drugo opozorila na spuščenega psa, kar je drugo razburilo in je začela na sosedo kričati, jo zmerjati in žaliti z raznimi psovkami. Zoper 67-letnico so policisti uvedli hitri postopek.

Med prepirom jo je odrinil

V okolici Postojne pa sta se sprla 47-letni moški in 49-letna ženska. Moški je med prepirom žensko odrinil na tla in jo brcnil, nakar ji je še grozil. Policisti so mu izdali plačilni nalog.