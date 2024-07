53-letna motoristka padla in zdrsnila pod tovorno vozilo, z njo je hudo

Dopoldne se je v prometni nesreči huje poškodovala 53-letna motoristka, državljanka Nemčije, ki je vozila proti meji z Italijo. Med vožnjo je v desnem ovinku zaradi prevelike hitrosti z motornim kolesom zdrsnila in padla, nato pa drsela po tleh in zdrsnila pod tovorno vozilo, ki je vozilo v nasprotni smeri, so sporočili s PU Nova Gorica.

Pomoč ji nudijo v šempetrski bolnišnici

S tovornim vozilom je 58-letnik pravilno pripeljal iz nasprotne smeri in se je pred trčenjem že ustavil. Nemški motoristki zdravniško pomoč nudijo v šempetrski bolnišnici, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Novogoriški policisti nadaljujejo dodatno zbiranje obvestil, da bi ugotovili vse okoliščine prometne nesreče.