39-letnik z avtom v gospodarsko poslopje, umrl na kraju nesreče

V soboto ob 21.58 se je na regionalni cesti Sopota-Podkum v občini Zagorje ob Savi zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 39-letni voznik iz okolice Trbovelj, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Do nesreče je prišlo, ko je 39-letni z osebnim avtomobilom v blagem desnem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v gospodarsko poslopje. Voznik se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 139 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 19 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, sedem pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 111 kršitev javnega reda in miru ter 78 kaznivih dejanj.