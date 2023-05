36-letnik vznemirjal prebivalce, napadel je tudi policista

Ob 21.47 so bili koprski policisti obveščeni o tem, da moški v Ilirski Bistrici razgraja in vznemirja prebivalce. Policisti so odšli na kraj, kjer jih je 36-letnik žalil, zatem pa je tudi brcnil policista in ga poškodoval.

Odrejeno mu je bilo pridržanje.

Obravnavajo ga za kaznivo dejanje poskusa preprečitve uradnega dejanja, sledi pa mu tudi plačilni nalog zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru.