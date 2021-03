24-letnik jo je udarjal, davil in grozil, da jo bo ubil

V petek zvečer so bili policisti obveščeni o nasilju v družini na območju Posavja. 24-letnik je izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerico. Davil jo je in ji grozil, da jo bo ubil. Policisti so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja, so sporočili iz PU Novo mesto.O izrečenem ukrepu so obvestili preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Moškega bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe in nasilja v družini.