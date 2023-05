22-letnik na dovozu trčil v otroka, hudo poškodovanega so odpeljali s helikopterjem

Ob 18. 15 se je zgodila prometa nesreča v Sotelskem na območju PP Krško.

Policisti so ugotovili, da je 22-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na dovozno pot in trčil v otroka, ki je z zelenice nenadoma stekel na dovoz. Hudo poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli, s helikopterjem je bil odpeljan v bolnišnico.

Okoliščine policisti še preiskujejo.