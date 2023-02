Komentar Tine Horvat: Hribovci v tangicah

Letošnjo zimo se ne dogaja veliko le v dolini, ampak tudi v visokogorju. To je bilo zaradi zelo zahtevnih snežnih razmer še pred kratkim rezervirano v glavnem za alpiniste in zelo izkušene gornike, potem pa nam je dvoletna epidemija koronavirusa prinesla izjemno očaranost nad vsem, kar je vsaj malo dvignjeno nad dolinsko meglo.

Gre za nadgradnjo metode Wima Hofa, ki stavi na utrjevanje imunskega sistema s potapljanjem v ledeno mrzlo vodo.

Množice so začele tudi pozimi osvajati vse mogoče kuclje, od gričev nad mesti do najvišjih gora. V zadnjih letih je na nekaterih vrhovih, ki so sicer pozimi bolj kot ne samevali, ob koncu tedna z lepim vremenom kot poleti v Portorožu.

Seveda s tem, da je toliko ljudi spoznalo čare gora, samo po sebi ni nič narobe. Ne nazadnje je lahko gorništvo ena najcenejših investicij v zdravje našega naroda. Vendar ima ta očaranost tudi svoje skrite pasti. Ena od njih je množično podcenjevanje nevarnosti in s tem izjemno povečanje števila nesreč v gorah.

Zadnja leta vse gorniške organizacije neutrudno opozarjajo, da so derezice za po mestu ali vasi in bolj po ravnem, dereze pa za v bregove, a so njihova opozorila pogosto zaman. Prav tako zaman so opozorila o nevarnosti plazov, mnogi jih kar preslišijo, kot da so gluhi.

Precej razburjenja pa je povzročil tudi zadnji krik mode – hoja v zimske gore v kopalkah. Gre za nadgradnjo metode Wima Hofa, ki stavi na utrjevanje imunskega sistema in preporod telesa in duha s potapljanjem v ledeno mrzlo vodo. Nad to metodo z dokazanimi zdravilnimi učinki je navdušenih vse več ljudi po Sloveniji, nekateri pa so se odločili, da jo prenesejo na še višjo raven in se, zgolj v kopalkah ali kratkih hlačah, odpravijo v hribe in s tem v ekstremnih pogojih še bolj umirijo svoj um in utrdijo svoje zdravje.

FOTO: Gallyna Getty Images/istockphoto

A zanimivo, ko o tem početju, ki ga sicer gorniške organizacije, kot sta GRZS in PZS, ne odobravajo, poročamo novinarji, se na nas po družabnih omrežjih in tudi po osebnih kanalih vsuje pravi plaz zbadljivk in sovražnih komentarjev, češ da smo medijska drhal in podobno.

Človek bi res mislil, da ljudje na tako visoki stopnji zavesti, kot jo dosežejo s hojo v gore v kratkih hlačah, in to metodo tudi prodajajo in promovirajo kot najboljšo za utrjevanje telesnega in duševnega zdravja, res postanejo boljši ljudje in nas preostalih »povprečnežev«, ki v gore hodimo pravilno opremljeni, ne obkladajo z žaljivkami.