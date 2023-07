Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Nezakonita globa

Ko sem pred kratkim prejela »sodbo v imenu ljudstva«, me je ob zadovoljstvu prešinila tudi misel, kaj bo z vsemi tistimi kaznimi, ki so jih policisti na istem odseku izrekali leta, pa se nanje očitno ni nihče pritožil. Čeprav je zdaj tudi črno na belem jasno zapisano, da voznikom na tej cesti, kjer ni označeno, da gre za naselje, ni mogoče očitati prekoračitve hitrosti.

Da ne bo pomote: zavzemam se za varnost v prometu, za strpno vožnjo in vožnjo v skladu s predpisi, tisti pa, ki tega ne spoštujejo, naj bodo za svoja ravnanja kaznovani. A doslednost in spoštovanje predpisov pričakujem tudi od mož (in deklet) v modrem. Tu ne mislim le na to, da ne bodo vozili z mobilnimi telefoni v rokah, kar žal še vedno večkrat opazim, ali da takrat, ko niso na nujni vožnji, ne vozijo hitreje, kot dovoljujejo omejitve. Mislim tudi na nujnost, da takrat, ko se z represijo spravijo nad navadne smrtnike, preverijo, kako je s prometno ureditvijo tam, kjer postavijo »zasedo«.

Ne verjamem, da bodo kakšno globo vrnili. Čeprav je dokazano, da so bile izrečene nezakonito.

Moj primer se nanaša na lokalno cesto od Šentjerneja proti Novemu mestu, in sicer v Dragi. Iz strani, kjer se peljemo domačini, sploh ni postavljene krajevne table, da gre za naselje, ob zavijanju levo pa se peljemo le mimo enega gospodarstva oziroma ene hišne številke. »Ker na cesti, ki pripelje v naselje Draga iz smeri Šentjerneja, ni postavljene table, ki bi označevala začetek naselja, ni mogoče voznikom, ki prihajajo po tej cesti, očitati prekoračitve hitrosti, ki velja za vožnjo v naselju,« je jasno zapisano v pravnomočni sodbi.

Zagotovo to ni edini odsek, ki tako nejasno definira hitrost vožnje, žalostno pa je, da moramo občani sami, ko se znajdemo v postopku, opozarjati na takšne primere, in to na sodišču. Sicer ne vem, ali policisti tu še izrekajo kazni, je pa žalostno, da danes še vedno ni table, ki bi označevala začetek naselja, ki spada v občino Šmarješke Toplice, čeprav se je domnevni prekršek zgodil že novembra lani. Ne verjamem pa, da bodo kakšno že izrečeno in plačano globo vrnili. Čeprav je zdaj dokazano, da so bile izrečene nezakonito.