Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Dolenjci, ki kradejo kandelabre

Če sem še pred kratkim katero od uradnih ustanov, ko sem potrebovala podatke o storilcih kaznivih dejanj, spraševala, ali gre za Rome, sem na skoraj bogokletno vprašanje vedno dobila enak odgovor: ne vodimo evidence po narodnosti. Tako smo še lani brali policijsko poročilo, kako so na primer mladi Dolenjci sredi Portoroža ukradli drog javne razsvetljave. Prijatelji iz Gorenjske in Primorske so se čudili, kakšni smo mi to Dolenjci, da krademo celo kandelabre! Zdaj so na policiji pri poročanju nekoliko bolj natančni in tisti, ki vsaj malo pozna Dolenjsko, ve, kaj pomeni, če so storilci iz Brezja, Kerinovega Grma ali Gazic.

Če torej ne smemo uradno govoriti o narodnosti storilcev kaznivih dejanj, pa že na spletu objavljeni seznami kazenskih obravnav na sodiščih južno od Ljubljane kažejo jasno sliko, kak delež storilcev predstavljajo Romi, ki v skupnem številu prebivalstva v dolenjskih občinah predstavljajo manj odstotkov, kot imamo prstov na eni roki. Izjema je občina Škocjan, kjer je že desetina prebivalcev Romov, ta številka pa se jasno odraža tudi v podatku statističnega urada o obsojenih prebivalcih na tisoč prebivalcev, saj ima Škocjan z naskokom največ obsojenih v državi. Iz prijazne občine smo v zadnjem času poročali o več napadih Romov na večinsko prebivalstvo: tako so se podivjani mladci spravili na priznanega čevljarja, napadli so nič hudega slutečega voznika, grozili občinskemu svetniku, da o tatvinah in namernih požigih ne govorimo.

Po nedavnem napadu na policiste v Kočevju se je končno o romski problematiki začelo govoriti glasneje na ravni države, čeprav si tisti, ki ne živijo z Romi, še vedno zatiskajo oči in nas, ki opozarjamo na zdaj že nevzdržnost sobivanja, označujejo za nestrpneže, rasiste in ksenofobe. Nedeljski dogodek, ko je bila v Novem mestu v sosedskem obračunu ranjena nič kriva deklica, je še en krik po nujnosti ukrepanja, tudi po nujnosti razbitja kriminala v romskih naseljih, ki prav zaradi neukrepanja države meče slabo luč na vse Rome, tudi tiste, ki želijo izstopiti iz bede večine. Že dejstvo, da je Rom streljal z orožjem, za katero nima dovoljenja, hkrati živi od socialne podpore, na sodišču pa ga bo zagovarjal odvetnik, ki ga bomo plačali davkoplačevalci, je signal, kako globoko smo zavozili.