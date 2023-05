Komentar Siniše Uroševiča: Tudi na ledu ni naključja

Stara resnica razkriva, da v športu po navadi ni naključij. Sicer v primeru slovenskih podvigov to ne drži vedno, toda najnovejši primer v Rigi na SP v hokeju potrjuje zgodbo o (ne)naključju.

Tudi doma klubska scena nazaduje, uspehi mlajših selekcij niso vidni.

Slovenija morda še nikdar ob vseh svojih slovesih od elite ni bila tako blizu obstanka kot prav letos, pa čeprav se je za njo tekmovalni boj končal že kolo pred koncem. Trije porazi za en gol so močno boleli, spoznanje o večinoma konkurenčnem boju vedno znova privablja vprašanje, kako to, da so naši hokejisti sinočnjo zadnjo predstavo na prvenstvu proti Kazahstanu pričakali brez točk in možnosti za obstanek med elito.

Risi so v šestih nastopih zabili le šest golov, in če smo pred prvenstvom najpogosteje omenjali primanjkljaj v branilskih vrstah, je zdaj na dlani, da so slovenski branilci svoje naloge opravili povsem spodobno, ni pa bilo pričakovanega strelskega učinka naših adutov iz napada. Vrsto let smo bili vajeni golov Jana Urbasa, Roberta Saboliča, Žige Jegliča, Roka Tičarja in drugih, jasno je, da njihova kakovost na ledu ni večna. In ne nazadnje razkrivajo tudi prejšnji meseci klubske sezone, ko večina teh ni bila več tako učinkovita kot leto ali dve prej. Enakovrednih naslednikov pa ni dovolj.

Slovenija ima danes na seznamu tega prvenstva kar 16 akterjev, starejših od 30 let, med njimi tudi oba vratarja, med katerima je Luka Gračnar zapustil boljši vtis od Gašperja Krošlja. V Sočiju, leta 2014, kjer so risi z nastopom v olimpijskem četrtfinalu dosegli najodmevnejši izid doslej, je bilo le sedem takšnih, ki so šteli 30 let ali več, večina takrat udarnih akterjev odlične reprezentance je danes devet let starejša in pri klubih nižje kakovostne ravni kot takrat. Vodil jo je Matjaž Kopitar tako kot zdaj. Nedvomno najbolj avtoritativen med slovenskimi hokejskimi trenerji, seveda tako kot vsak tudi z napakami.

Tudi doma klubska scena nazaduje, uspehi mlajših reprezentančnih selekcij niso vidni. In ne glede na velik vložek v to prvenstvo ter igro, ki bi lahko spet podrla tezo o (ne)naključju, je zgodba na dlani. Slovenska baza preprosto ne omogoča preživetja v izbranem hokejskem svetu.