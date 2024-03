Komentar Miše Terček: TV-detektiv(i)

V minulih desetletjih smo na malih zaslonih spremljali kar nekaj priljubljenih televizijskih detektivov, nanizanke o kriminalu pa še danes ostajajo eden od najbolj popularnih TV-žanrov. Med njimi prednjači pisateljica detektivk Agathe Christie, ki je po svetu prodala več kot dve milijardi knjig, saj so iz njenih literarnih junakov ustvarili številne uspešne televizijske nadaljevanke, med katerimi sta na gledalke in gledalce največji vtis naredila detektiva Hercule Poirot in Jane (Miss) Marple.

Če odmislimo znane detektivske TV-dvojce, kot so (bili) Cagney in Lacey, Sipowitz in Simone iz Newyorške policije, Olivia Benson in Elliot Stabler (Zakon in red: Enota za posebne primere) ter Mulder in Scully (Dosjeji X), so med solisti omembe vredni še Thomas Magnum (Magnum), Columbo in nepozabna radovednica Jessica Fletcher (Umor, je napisala).

V sodobnejšem času je televizijskih detektivov, katerih ime bi bilo takoj prepoznavno, precej manj oziroma jih skoraj ni. Nove televizijske serije se osredotočajo na druge žanre, predvsem pa so prej omenjeni (torej starejši) liki tako močni, da gledalke in gledalci raje posegamo po arhivskih epizodah, kakor da dajemo priložnost novim reševalcem kriminalnih zagonetk, ki jih ne poznamo. Svet se danes vrti hitreje, zato imamo po vsej verjetnosti tudi občutek, da pravzaprav nimamo časa, da bi se lahko poistovetili s kakšnim novim TV-detektivom. Nič hudega. Sodobne spletne platforme, kot so Netflix, HBO GO in Disney+, ponujajo obsežno digitalno knjižnico starih sezon vseh prej naštetih legend z malih zaslonov, obenem pa tudi marsikatera televizijska hiša raje kot nove vrti stare dele prepoznavnih likov. Zmagovalnega konja se ne menja, pravijo, gledalke in gledalci pa smo glede tega nekoliko leni in težko dajemo prednost novostim, če se nam na zaslonu denimo izpiše ime, ki smo ga spremljali že v otroštvu, hkrati pa ga poznajo vsi, ki v tistem trenutku sedijo pred televizorjem.

Eno od takšnih imen je zagotovo Adrian Monk. Vse sezone te edinstvene serije o detektivu, ki ima obsesivno-kompulzivno motnjo ter številne fobije, odkar so mu umorili ženo, so zdaj na voljo na Netflixu. In sodeč po ogledih je Monk znova med najbolj priljubljenimi TV-detektivi tudi med mlajšo generacijo, ne glede na to, da so serijo snemali med letoma 2002 in 2009. Monka je upodobil izvrstni Tony Shalhoub, že uvodna špica pa nas spravi v dobro voljo, saj se v ozadju predvaja prepoznavna skladba It's a Jungle Out There (Tam zunaj je džungla), ki jo prepeva Randy Newman.

Generacija Z tako s sodobnimi spletnimi platformami spoznava ikonične detektive, ki so nekoč vladali malim zaslonom. Tako imenovani val fenomena »binge-watching« je s starimi nanizankami zajel tudi starejšo populacijo. Binge-watching v slovenskem jeziku sicer še nima svojega izraza, pomeni pa prakso gledanja več epizod drugo za drugo – brez prekinitve. Omenjeni fenomen se je začel prav s prej omenjenimi platformami, kot je Netflix, saj prej klasična televizija tovrstnih gledalskih maratonov ni omogočala. Edina opcija je bila, da smo si kupili serijo na DVD-formatih in si jo nato ogledali v celoti.

Podatki raziskav kažejo, da kar 80 odstotkov ljudi danes žrtvuje svoj spanec za maratonsko gledanje TV-serij. Spletne platforme so to kakopak izkoristile v svoj prid, zato nemalokrat pri novih serijah objavijo več epizod hkrati, saj se jim to pozna pri obisku, gledalci in gledalke pa smo tako zelo neučakani, da bomo raje neprespani, kot da bi zamudili epizodo, o kateri bodo naslednji dan govorili že vsi – pa naj bo to v šoli ali v službi.