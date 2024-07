Komentar Miše Terček: Trumpov šov

Medtem ko po svetu odmeva odstop aktualnega predsednika ZDA Josepha Bidna od kandidature za ponovno izvolitev, pa se je nekaj dni prej na televizijskih zaslonih na Trumpovem šovu zgodil trenutek, ki se bo morda zapisal v zgodovino kot moment, ki je za vedno zabrisal meje med politiko in Hollywoodom. Seveda že sam Donald Trump predstavlja netipičnega predsedniškega tekmeca, saj ne prihaja iz političnih vod, temveč, kljub temu da je poslovnež, je bil vedno tesno povezan z medijskim svetom – imel je celo svoj resničnostni šov. Že od nekdaj je bil estradnik, zvezdnik. In kot takega so ga Američani in Američanke tudi jemali. Znal je koketirati s kamero, znal je nastopati, živel je ameriški sen.

A nastopanja in promocije se je že v osemdesetih letih pravzaprav naučil od človeka, ki se te dni prav tako sooča z obtožbami spolnega nadlegovanja. Ta človek je Vince McMahon, ime, ki je v ZDA in posledično po svetu postalo sinonim za wrestling, ameriško različico športnega spektakla, ki združuje rokoborbo, akrobacije, teater, resničnostni šov in še kaj. Gre za milijarderja, ki je ustvaril globalni fenomen, organizacijo, podjetje imenovano WWE (World Wrestling Entertainment, nekdaj World Wrestling Federation), na čelu katere(ga) je bil kar štiri desetletja. WWE je iz regionalne organizacije, ki je imela sedež v New Yorku, ustvaril mednarodno prepoznavno blagovno znamko, ki je rodila številne megazvezdnike, kot so Hulk Hogan, Macho Man Randy Savage, Steve Austin, Bret Hart, John Cena in, ne nazadnje, Dwayne »The Rock« Johnson.

McMahon velja za Walta Disneyja wrestlinga, ki je z domišljijo polnil televizijski program, ki je danes na ogled v več kot 180 državah v 30 različnih jezikih. Pred nekaj leti je televizija Fox za pravice njegovega drugega najbolj gledanega TV-šova SmackDown! odštela vrtoglavo milijardo dolarjev, vrednost koncerna WWE, v katerem je McMahon še vedno večinski delničar, pa ocenjujejo na več kot pet milijard dolarjev. Trump, McMahonov dober prijatelj, je zanj dejal, da je najboljši promotor na svetu. Nič čudnega, da je z njim zato kar nekajkrat sodeloval in se pojavljal v njegovih TV-šovih, pred leti sta na največjem letnem spektaklu WrestleMania v ringu celo uprizorila tako imenovano »bitko milijarderjev«, pred tem pa je leta 1988 in leta 1989 Trump v svoji Trump Plazi omenjeni dogodek tudi gostil in sedel v prvi vrsti.

Za trenutek nismo vedeli, ali gledamo WrestleManio ali politično konvencijo.

Vince McMahon je trenutno zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju na političnih zborovanjih persona non grata, je pa zato na televizijski prenos v dvorano, kjer so Trumpa republikanci tudi uradno potrdili za svojega kandidata, poslal svojo soprogo: Linda McMahon ni majhna riba, saj je zaslužna, da je koncern WWE v vseh teh letih tako dobro finančno posloval in ustvarjal megalomanske dobičke. Prav Linda je bila tista, ki je na koncu dobila ultimativno potrditev, saj jo je Trump povabil v svojo prvo vlado in ji ponudil mesto ministrice za manjša podjetja. V uvodnem govoru je kar ni mogel prehvaliti. Zdaj mu je to uslugo vrnila z govorom pred polno dvorano, a zdelo se je, da za njene besede ni veliko zanimanja, kot da občinstvo potrebuje nekaj bolj vznemirljivega. Trump je imel zato asa v rokavu in na oder je prišel tudi sam Hulk Hogan, legendarni zvezdnik wrestlinga, ki je v osemdesetih in devetdesetih letih tako rekoč poosebljal amerikano. Hogan si je v značilnem slogu celo strgal majico – množica je vzklikala »ZDA!«. Za trenutek nismo vedeli, ali gledamo WrestleManio ali politično konvencijo. Od Trumpovega prihoda na politično sceno razlike tako rekoč več ni.