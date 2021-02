Komentar Mihe Šimnovca: Ko staviš le na enega aduta

Slovenski alpski smučarji so prekinili 12 let trajajoč niz osvajanja kolajn na svetovnih prvenstvih.

Andreja Slokar FOTO: Smučarska Zveza Slovenije

S svetovnima prvenstvoma v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo in biatlonu na Pokljuki sta se predvčerajšnjim iztekla tekmovalna vrhunca predolimpijske sezone v dveh zimskih športnih panogah, ki v Sloveniji še vedno uživata precejšnjo priljubljenost. Zato ni nič čudnega, da so pri nas smučarji in biatlonci še zlasti na velikih tekmovanjih vedno znova pod posebnim drobnogledom navijačev, ki uspešnost – tako kot vrhunski športniki – v glavnem merijo po kolajnah. No, teh za naše reprezentante in reprezentantke to pot ni bilo ne v Dolomitih ne v Julijskih Alpah.Slovenski alpski smučarji so tako prekinili 12 let trajajoč niz osvajanja žlahtnih kovin na svetovnih prvenstvih, nazadnje so brez nje ostali v Åreju 2007. V Cortini 2021 sta s 5. mestoma za našo najvišjo uvrstitev poskrbeli tekmovalki, ki pred odhodom nista bili v ospredju, namrečv paralelnem veleslalomu inv slalomu.Zato pa sta v Italiji ob specialistih za hitre discipline razočarali smučarki, od katerih so si poznavalci belega cirkusa obetali največ. To še posebno velja za, ki je kot za stavo nizala odstope in ni ponovila svojih zadnjih vrhunskih predstav v svetovnem pokalu, ter tudi za dvakratno svetovno prvakinjo v smuku, ki je bila (pre)daleč od ponovitve podvigov iz St. Moritza 2017 in Åreja 2019.Precej več, kot so navsezadnje iztržili, so od domačega prvenstva pričakovali tudi v biatlonskem taboru. A tako neuspešno se pogosto konča tekmovanje za sleherno izbrano vrsto, v kateri vse upe polagajo zgolj na enega aduta. In ko se zatakne (še) temu, je težko računati na zares odmeven dosežek. V minulih dveh tednihna Rudnem polju ni šlo tako, kot si je zamislil, je pa prav za konec s 5. mestom spet dokazal, da je med našimi lovci na smučeh pravzaprav edini, ki se je sposoben potegovati za najvišje uvrstitve.Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, ki se danes začenja v Oberstdorfu, bo imelo slovensko zastopstvo več vročih želez v ognju. V (naj)ožjem krogu favoritinj bo smučarska skakalka, ki vodi v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, visoko merita tudi tekačici na smučehin, skakalcainsta letos prav tako že večkrat stala na zmagovalnem odru ...